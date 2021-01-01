Образ, который подчеркнет все достоинства фигуры: показывает Белла Хадид
Белла в смелом образе.
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Белла Хадид в знойную погоду выбирает простые и комфортные вещи, которые не сковывают движений и подчеркивают все достоинства фигуры. Модель носит спортивные комплекты не только в спортзале, делая это с особым шиком.
К примеру, на днях Белла вышла на прогулку по городу в кроп-топе и велосипедках, накинув сверху легкую ветровку. Черные кроссовки в сочетании с высокими белыми носками завершили образ.
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