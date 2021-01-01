Украшения, которые сделают образ более женственным и утонченным.

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

Жемчужные украшения

В этом сезоне стоит обратить внимание на длинные жемчужные нити. Очень изысканно смотрится жемчуг в сочетании с золотом, как например, в элегантных сережках. Эффектно также будет выглядеть крупный жемчуг в ожерельях, а также заколки с жемчугом, которые обрели свою бешеную популярность прошлым летом, и не планируют пока что сдавать прежних позиций. Жемчужные украшения лучше всего украсят пляжные образы.

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

Цепи

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Цепи различных мастей - без сомнения главный тренд года, который нашел себе применение во множестве аксессуаров. Присмотрите себе массивные ожерелья, серьги с деталями из цепей, браслеты с крупными звеньями, цепи на талию, которые запросто могут заменить ремень, - все это шикарно дополнит и красочный образ, и минималистическое платье.

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

Украшения из стекла

Одним из последних трендов в мире украшений стало стекло - украшения из этого хрупкого невесомого материала отлично сочетаются с воздушными летними нарядами. Также обратите внимание на стеклянные колечки, которые мы все носили в детстве. Они придадут образу непосредственности и романтичности.

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

3 украшения, без которых не обойтись этим летом Pinterest

Автор: Анна Мельник

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