Приоткрываем завесу, как выглядят звездные гардеробные!

Как выглядят гардеробные Евы Лонгории, Джессики Альбы и других звезд IVONA bigmir)net

Ева Лонгория

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Совсем по-другому представлялась гардеробная Евы Лонгории – она виделась очень гламурной, похожей на дорогой бутик. Но все совсем наоборот: на снимках мы видим уютную комнату с деревянной мебелью, бежевым ковром и лестницей (миниатюрной Еве не так-то легко дотянуться до верхних полок). Специальное место отведено для коллекции джинсов, которых у актрисы более ста пар.

Ева Лонгория pinterest.com

Ева Лонгория pinterest.com

Джессика Альба

Внушительные коллекции дорогой обуви – постоянное явление в звездных шкафах, а вот коллекция шляп – редкость. Джессика Альба обожает головные уборы, в особенности, шляпы-федоры, для которых актриса отвела почетное место на двери своей гардеробной.

Джессика Альба pinterest.com

Хлои Кардашьян

Мы даже боимся представить, какое количество комнат под гардеробные выделено у всего семейства Кардашьян-Дженнер, но, к примеру, гардеробная Хлои Кардашьян посвящена фитнесу и только фитнесу. Шкаф оснащен автоматическим освещением и выдвижными полками. В гардеробной также есть мини-холодильник.

Хлои Кардашьян pinterest.com

Гардеробная Хлои Кардашьян pinterest.com

Блэйк Лайвли

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Когда речь идет о моде, актриса и модель Блэйк Лайвли ничуть не уступает героине сериала «Сплетница» Серене ван дер Вудсен, которую она блестяще сыграла. Американская актриса полна самоиронии – в ее блоге много веселых фото. Неизвестно, как выглядит помещение, где хранятся все костюмы голливудской звезды, но полки с обувью Лайвли демонстрирует охотно.

Блэйк Лайвли pinterest.com

Донателла Версаче

Гардеробная Донателлы Версаче размером с небольшую квартиру — настоящий рай для модниц. Здесь есть все — от одежды, обуви и украшений до очков и поясов. Отдельный шкаф с одеждой и аксессуарами у любимой собачки модельера Одри Версаче.

Донателла Версаче pinterest.com

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм не только выпускает свою линию одежды, но и стала законодательницей стиля. Звезда чаще всего выбирает любимые строгие мужские костюмы, элегантные летящие юбки и классические джинсы. Собственно, этим предметам гардероба и отведено специальное место.

Виктория Бекхэм pinterest.com

Гардеробная Виктории Бекхэм pinterest.com

Мэрайя Кэри

Вот у кого, действительно, королевская гардеробная, так это у Мэрайи Кэри. В дизайне самой комнаты присутствуют цвета слоновой кости и желтого золота, а на полках хранятся творения самых именитых дизайнеров.

Мэрайя Кэри pinterest.com

Гардеробная Мэрайи Кэри pinterest.com

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