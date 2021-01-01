Новая икона стиля: Мария Бакалова на вечеринке "Оскара-2021"

Мария вновь покорила всех своим белоснежным нарядом на after-party "Оскара".

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Да, в Голливуде появился новый образец стиля и вкуса. Мария Бакалова - молодая болгарская актриса, звезда фильма “Борат 2“, которая была номинирована на лучшую актрису второго плана, - покорила всех своим невероятным белоснежным платьем от Louis Vuitton с соблазнительным декольте на церемонии “Оскар-2021“. Хоть и юная звезда осталась без награды, но теперь внимание режиссеров и модных брендов ей гарантировано.

Мария Бакалова Getty Images

После церемонии состоялась традиционная вечеринка, для которой Мария выбрала тоже белый - великолепное короткое платье со сверкающей вышивкой. Образ был удачно дополнен серебряными босоножками и клатчем. Особого шарма луку придали крупные сверкающие серьги и уложенные вьющиеся локоны на одну сторону. Два бесподобных выхода звезды беспрецедентно свидетельствуют о том, что Мария - “глоток свежего воздуха“ в модной индустрии.

Мария Бакалова Getty Images

Мария Бакалова Getty Images

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