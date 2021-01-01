Лучшие мужские образы "Оскара-2021"

Мужчины в эту ночь сияли!

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К сожалению, из-за пандемии коронавируса многим звездам пришлось остаться дома и лишь наблюдать за происходящей церемонией “Оскара-2021“ со стороны. Поэтому красная дорожка выглядела странной и “безлюдной“. Но к счастью, некоторым знаменитостям удалось приехать на премию, тем самым порадовав нас своими потрясающими образами.

Мы уже рассмотрели 10 лучших и самых красивых женских платьев “Оскара-2021“ - теперь уделим внимание костюмам, в которых звездные мужчины выглядели бесподобно. Особый вгляд рекомендуем обратить на розовую тройку Versace, которую выбрал Колман Доминго и ретро-лук Saint Laurent в исполнении Лакита Стэнфилда.

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