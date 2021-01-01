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Дуа Липа в невероятном блестящем платье на благотворительном вечере

Певица во всем блеске!
Дуа Липа
Дуа Липа
pinterest.com

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По сложившейся традиции, после церемонии вручения “Оскар“ прошла благотворительная вечеринка фонда Элтона Джона AIDS Foundation. В этом году мероприятие состоялось в камерном формате: из-за пандемии коронавируса список приглашенных пришлось существенно сократить.

Дуа Липа
Дуа Липа
Getty Images

Звездой вечера стала Дуа Липа, она пела под аккомпанемент Элтона Джона. Для выступления певица выбрала сверкающее платье Balenciaga длины миди, белые лодочки и массивные серьги. Образ получился просто фантастическим и блестящим.

Дуа Липа
Дуа Липа
Getty Images

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Теги: Дуа Липа, Элтон Джон, Оскар 2021
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Источник: Ivonа bigmir)net

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