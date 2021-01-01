Дуа Липа в невероятном блестящем платье на благотворительном вечере
Певица во всем блеске!
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По сложившейся традиции, после церемонии вручения “Оскар“ прошла благотворительная вечеринка фонда Элтона Джона AIDS Foundation. В этом году мероприятие состоялось в камерном формате: из-за пандемии коронавируса список приглашенных пришлось существенно сократить.
Звездой вечера стала Дуа Липа, она пела под аккомпанемент Элтона Джона. Для выступления певица выбрала сверкающее платье Balenciaga длины миди, белые лодочки и массивные серьги. Образ получился просто фантастическим и блестящим.
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