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10 лучших платьев "Оскара-2021"

Кто из звезд был лучше всех?
10 лучших платьев "Оскара-2021"
10 лучших платьев "Оскара-2021"
IVONA bigmir)net

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Хоть и 93-ю ежегодную церемонию “Оскар“ первоначально отложили на 2 месяца из-за пандемии коронавируса, и ее формат проведения изменился, главное - красная дорожка все-таки состоялась, хоть и в непривычном формате. 

Режиссер и устроитель трансляции Стивен Соденберг отметил, что «это самая крошечная красная дорожка в истории». Приглашенные звезды смогли продемонстрировать свой безупречный стиль и кутюрные достижения модных Домов. Чьи наряды нам хочется рассматривать? А кому вручить статуэтку за «лучший стиль»?

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Теги: Оскар 2021, лучшие образы, Марго Робби, Зендая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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