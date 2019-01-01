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Джиджи Хадид - 26: ТОП-7 модных образов супермодели

С Днём рождения, Джи!
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com

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Сегодня свой День рождения празднует одна из самых высокооплачиваемых моделей современности Джиджи Хадид. Она - воплощение безупречного вкуса, пример с которой берут миллионы модниц по всему миру.

Стильные луки стали визитной карточкой звезды, закрепив за ней звание «королевы уличного стиля». Джи выглядит всегда роскошно, примеряя на себя главные тренды. Ivona предлагает взглянуть и вдохновиться подборкой ее актуальных весенних образов на каждый день.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com

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Теги: Джиджи Хадид, модные образы, день рождения звезды
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Источник: ivona)bigmir.net

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