В День рождения Миранды Керр: 5 секретов красоты супермодели

Бьюти-секреты самого очаровательного «ангела» Victoria’s Secret.

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Австралийская супермодель Миранда Керр отмечает свой день рождения, ей исполнилось 38 лет. Для многих она останется самым очаровательным «ангелом» Victoria’s Secret за всю историю существования бренда. Миранда давно завершила модельную карьеру и сейчас занимается воспитанием троих сыновей: 9-летнего Флинна, годовалого Харта и полугодовалого Майлза, а также развивает собственный бренд косметики KORA Organics.

Несмотря на загруженный график, Керр всегда в прекрасной форме, она буквально светится изнутри! Многие скажут, что все дело в генетике, но будут правы лишь отчасти: Миранда ежедневно тщательно ухаживает за собой, старается находить время для себя, чтобы оставаться здоровой и красивой. В честь дня рождения красавицы мы сделали подборку 5 ее бьюти-секретов, которые помогают ей выглядеть на все сто.

Масло для лица

Любимое средство Миранды по уходу за лицом — масло KORA Organics Noni Glow Face Oil, которым она пользуется каждый день. Девушка просто обожает масла, смешивает их с увлажняющими кремами, а иногда наносит отдельно, чтобы напитать кожу и придать ей блеска. На всех снимках лицо Керр всегда с роскошным жемчужным сиянием, хайлайтер здесь ни при чем, все дело в масле.

Миранда Керр instagram.com/MIRANDAKERR

Розовый кварц

Любимый минерал супермодели — розовый кварц. Судя по инстаграму Миранды, он повсюду с ней: с кристаллом она медитирует, с ним же делает массаж лица. Девушка настолько сильно любит розовый кварц, что в ее косметическом бренде теперь представлены кварцевые пластины гуаша — массажеры для лица, которые снимают отеки, активизируют кровообращение, разглаживают морщины, делают кожу более упругой и подтянутой.

Миранда Керр instagram.com/MIRANDAKERR

Медитация

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Каждое утро и вечер Миранды начинается с класса медитации по 20 минут. Эта привычка помогает ей лучше чувствовать свое тело, приводить в порядок мысли. Духовные практики, как и йога, — обязательная часть ежедневной бьюти-рутины Керр. Это время, которое она может полностью посвятить себе и остаться наедине с мыслями, «заземлиться». Это особенно важно для современных девушек, живущих в бешеном ритме.

Миранда Керр instagram.com/MIRANDAKERR

Биодобавки

Миранда придерживается правильного питания, пьет много воды и принимает комплекс витаминов и биодобавок, например, порошки KORA Organics Noni Glow Skinfood Dietary Supplement Powder. Они сделаны из плодов нони, граната, мангостина, ягод, а также хлореллы, чайного листа матчи и шиповника. Все эти ингредиенты содержат много полезных минералов, растительного белка, полиненасыщенных жирных кислот, которые нужны для сбалансированной работы организма.

Миранда Керр instagram.com/MIRANDAKERR

Массаж

Подтянутое тело Керр — результат правильного питания, регулярных тренировок и массажа. Последней процедуре девушка старается уделять как можно больше времени: Миранда несколько лет подряд работает вместе с экспертом по уходу за кожей Сидни Юном, который регулярно делает ей массаж лица и тела, помогая улучшить состояние кожи, расслабить и привести в тонус мышцы. По словам Миранды, процедура помогает ей чувствовать себя обновленной, заряжает энергией на весь день.

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