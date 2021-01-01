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Самый модный летний комбинезон – у Жизель Оливейры

Жизель показала модную находку для летнего сезона.
Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
pinterest.com

Розовый цвет – самый модный и трендовый цвет весны. Его можно наблюдать во многих новых коллекциях именитых дизайнеров. Жизель Оливейра демонстрирует сразу четыре заветных оттенка.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Звезда призналась в комментарии, что в таком образе она чувствует себя «самим очарованием». Приторный розовый образ строится вокруг очень легкого хлопкового комбинезона от Revolve в двуцветную клеточку. За счет завышенной талии и босоножек на каблуке и без того длинные ноги Жизель выглядят просто бесконечными. Берем на вооружение стильную находку!

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Теги: Жизель Оливейра, модные образы, модные комбинезоны
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Источник: Ivоna bigmir)net

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