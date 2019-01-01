Look of the day: Меган Фокс в джинсах с «обманом»
Новый выход американской актрисы.
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С тех пор, как Меган Фокс сменила стилиста, каждый ее выход становится примером для подражания. И очередное появление звезды на публике только доказывает это. Так, прошлым вечером папарацци заметили актрису на ужине в Малибу.
Для встречи с друзьями девушка выбрала черный топ с объемными рукавами и квадратным декольте, а также джинсы с «обманом» — длинные вертикальные разрезы оголяют щиколотку и делают ноги визуально стройнее.
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