Look of the day: Меган Фокс в джинсах с «обманом»

Новый выход американской актрисы.

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С тех пор, как Меган Фокс сменила стилиста, каждый ее выход становится примером для подражания. И очередное появление звезды на публике только доказывает это. Так, прошлым вечером папарацци заметили актрису на ужине в Малибу.

Меган Фокс BACKGRID

Для встречи с друзьями девушка выбрала черный топ с объемными рукавами и квадратным декольте, а также джинсы с «обманом» — длинные вертикальные разрезы оголяют щиколотку и делают ноги визуально стройнее.

Меган Фокс BACKGRID

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