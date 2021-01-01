Девушка с перчинкой: Николь Шерзингер в красном латексе

Осторожно, горячо!

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Солистку популярной группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер мы любим не только за потрясающий голос, но и - смелость в выборе сценических костюмов. Буквально каждый раз съемки телешоу The Masked Singer сопровождаются эффектным появлением Николь в эпатажном платье цвета электрического лимона или, как в этот раз, латексном костюме кровавого цвета.

Николь Шерзингер instagram.com/nicolescherzinger

Красный маникюр, помада и элегантная укладка в стиле пин-ап отлично дополнили образ певицы, сделав ее самой сексуальной королевой вечера.

Николь Шерзингер instagram.com/nicolescherzinger

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