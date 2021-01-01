Хит будущего лета: Николь Потуральски в бархатном мини-платье
Эффектный образ немецкой модели.
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Маленькое платье обязательно должно быть в гардеробе каждой девушки, но оно вовсе необязательно должно быть черным. Тем более, что в этом сезоне в моде насыщенные оттенки.
И именно такой выбрала для себя модель Николь Потуральски — на новом фото, опубликованном в инстаграме звезды, она позирует в платье With Jean из бархата глубокого синего оттенка. Хитом будущего лета его делает не только эффектный материал, но и выгодный крой — драпировки помогают скрыть недостатки, а пуговицы позволяют добавить образу сексуальности.
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