Must-have сезона: цветочное платье, как у Кендалл Дженнер

Дитя цветов!

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Накануне США праздновали Пасху. Звезды поделились в инстаграме, как они отметили этот день. Кендалл Дженнер вместе с близкими отправилась на поиски цветных яиц в очаровательном и женственном образе.

Кендалл Дженнер instagram.com/kendalljenner

Девушка примерила розовое платье с цветочным принтом и сапоги-казаки. Аутфит она дополнила солнцезащитными очками. В финале этого пасхального квеста 25-летняя модель обнаружила не только праздничные яйца, но и настоящую курочку!

Кендалл Дженнер instagram.com/kendalljenner

Кендалл Дженнер instagram.com/kendalljenner

Следует отметить, что цветочные платья – незаменимый тренд и атрибут весенне-летнего гардероба. По этому случаю мы собрали для Вас 10 похожих вариантов, примерив которые, – каждая почувствует себя нежной и очаровательной принцессой.

Модные платья с цветочным принтом pinterest.com

Модные платья с цветочным принтом pinterest.com

Модные платья с цветочным принтом pinterest.com

Модные платья с цветочным принтом pinterest.com

Модные платья с цветочным принтом pinterest.com

Модные платья с цветочным принтом pinterest.com

Модные платья с цветочным принтом pinterest.com

Модные платья с цветочным принтом pinterest.com

Модные платья с цветочным принтом pinterest.com

Модные платья с цветочным принтом pinterest.com

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