Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Must-have сезона: цветочное платье, как у Кендалл Дженнер

Дитя цветов!
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
pinterest.com

Читай также: 10 самых модных брючных костюмов этой весны

Накануне США праздновали Пасху. Звезды поделились в инстаграме, как они отметили этот день. Кендалл Дженнер вместе с близкими отправилась на поиски цветных яиц в очаровательном и женственном образе.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram.com/kendalljenner

Девушка примерила розовое платье с цветочным принтом и сапоги-казаки. Аутфит она дополнила солнцезащитными очками. В финале этого пасхального квеста 25-летняя модель обнаружила не только праздничные яйца, но и настоящую курочку!

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram.com/kendalljenner
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram.com/kendalljenner

Следует отметить, что цветочные платья – незаменимый тренд и атрибут весенне-летнего гардероба. По этому случаю мы собрали для Вас 10 похожих вариантов, примерив которые, – каждая почувствует себя нежной и очаровательной принцессой.

Модные платья с цветочным принтом
Модные платья с цветочным принтом
pinterest.com
Модные платья с цветочным принтом
Модные платья с цветочным принтом
pinterest.com
Модные платья с цветочным принтом
Модные платья с цветочным принтом
pinterest.com
Модные платья с цветочным принтом
Модные платья с цветочным принтом
pinterest.com
Модные платья с цветочным принтом
Модные платья с цветочным принтом
pinterest.com
Модные платья с цветочным принтом
Модные платья с цветочным принтом
pinterest.com
Модные платья с цветочным принтом
Модные платья с цветочным принтом
pinterest.com
Модные платья с цветочным принтом
Модные платья с цветочным принтом
pinterest.com
Модные платья с цветочным принтом
Модные платья с цветочным принтом
pinterest.com
Модные платья с цветочным принтом
Модные платья с цветочным принтом
pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кендалл Дженнер, модные платья весна-лето, образ дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь