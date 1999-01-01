Look of the day: Рианна в винтажных джинсах с перьями
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Марафон эксцентричного стиля от Рианны продолжается. Каждый выход певицы и без того становится сенсацией, но, похоже, ее стилист решил усилить яркий эффект. Поп-звезда и успешная бизнес-леди отправилась на шопинг в Лос-Анджелесе в образе, который может позволить себе только она одна. И самое безобидное здесь — белая укороченная футболка.
Сначала вы обращаете внимание на огромную меховую шляпу-ведро. Затем — на редкие джинсы Gucci 1999 года, «периода царствования» Тома Форда. А в финале — на расшитую бисером сумку-багет Fendi, босоножки на шпильках, клетчатую маску и, конечно, красную помаду. Дива умеет и любит удивлять!
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