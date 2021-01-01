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Риз Уизерспун – 45: лучшие модные образы актрисы

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С Днем рождения, главная блондинка Голливуда!
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com

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22 марта свой День рождения празднует главная блондинка Голливуда: актрисе Риз Уизерспун исполняется 45 лет. Самую громкую славу звезда получила после роли в комедии «Блондинка в законе», где она сыграла своенравную красотку Эль Вудс, развеяв главный миф о глупости обладательниц белокурых волос.

Несмотря на то, что множество критиков сулили ей короткую карьеру в киноиндустрии, Риз смогла сломать все домыслы: звезда получила «Оскар», открыла свою продюсерскую студию и возглавила список самых востребованных и высокооплачиваемых голливудских актрис.

Но мы любим Риз не только за ее актерский талант, а ещё и за превосходное чувство вкуса и стиля. Ее образы всегда пестрят элегантностью и сдержанностью, при этом звезда предпочитает яркие принты и расцветки. В честь 45-летия предлагаем вспомнить 10 самых шикарных образов актрисы. С Днем рождения, королева!

Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com

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Теги: Риз Уизерспун
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Источник: ivonа bigmir)net

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