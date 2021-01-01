Риз Уизерспун – 45: лучшие модные образы актрисы
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22 марта свой День рождения празднует главная блондинка Голливуда: актрисе Риз Уизерспун исполняется 45 лет. Самую громкую славу звезда получила после роли в комедии «Блондинка в законе», где она сыграла своенравную красотку Эль Вудс, развеяв главный миф о глупости обладательниц белокурых волос.
Несмотря на то, что множество критиков сулили ей короткую карьеру в киноиндустрии, Риз смогла сломать все домыслы: звезда получила «Оскар», открыла свою продюсерскую студию и возглавила список самых востребованных и высокооплачиваемых голливудских актрис.
Но мы любим Риз не только за ее актерский талант, а ещё и за превосходное чувство вкуса и стиля. Ее образы всегда пестрят элегантностью и сдержанностью, при этом звезда предпочитает яркие принты и расцветки. В честь 45-летия предлагаем вспомнить 10 самых шикарных образов актрисы. С Днем рождения, королева!
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