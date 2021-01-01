Билли Айлиш кардинально сменила цвет волос

Звезда стала блондинкой!

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Весна — время перемен и преображения. На неожиданное окрашивание решилась певица Билли Айлиш. Знаменитость поделилась селфи у себя в инстаграме, на котором она позирует с белоснежными локонами. Это вызвало такой резонанс, что за первые два часа пост набрал почти 10 млн. лайков(!).

Билли Айлиш instagram.com/billieeilish/

Примечательно, что прическа певицы не менялась вот уже несколько лет — девушка всегда появлялась на публике с неоново-зелеными корнями и черными концами. Как думаете, звезде к лицу такой цвет?

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