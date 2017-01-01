Лучшие образы звезд "Грэмми-2021"
Самые эффектные выходы знаменитостей.
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Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония награждения «Грэмми». В этом году она прошла в онлайн-формате, однако некоторые исполнители все же появились на красной дорожке (естественно, с учетом соблюдения мер безопасности). Знаменитости нас так редко сейчас балуют светскими выходами, что выделить лучшие образы – задача нелегкая. Все соскучились по вечеринкам – это факт. Отбросив лишние эмоции, мы все же выбрали 10 самых эффектных нарядов — оцените их и вы.
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