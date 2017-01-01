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Лучшие образы звезд "Грэмми-2021"

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Самые эффектные выходы знаменитостей.
Дуа Липа
Дуа Липа
Getty images

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Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония награждения «Грэмми». В этом году она прошла в онлайн-формате, однако некоторые исполнители все же появились на красной дорожке (естественно, с учетом соблюдения мер безопасности). Знаменитости нас так редко сейчас балуют светскими выходами, что выделить лучшие образы – задача нелегкая. Все соскучились по вечеринкам – это факт. Отбросив лишние эмоции, мы все же выбрали 10 самых эффектных нарядов — оцените их и вы.

Билли Айлиш
Билли Айлиш
Getty images
Бейонсе
Бейонсе
Getty images
Родди Рич
Родди Рич
Getty images
Ингрид Эндресс
Ингрид Эндресс
Getty images
Megan Thee Stallion
Megan Thee Stallion
Getty images
HAIM
HAIM
Getty images
Blood Orange
Blood Orange
Getty images
Ноа Сайрус
Ноа Сайрус
Getty images
Гарри Стайлс
Гарри Стайлс
Getty images

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Теги: Грэмми, Гарри Стайлс, Дуа Липа, Билли Айлиш, Бейонсе
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Источник: ivonа bigmir)net

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