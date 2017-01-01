Лучшие образы звезд "Грэмми-2021"

Самые эффектные выходы знаменитостей.

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Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония награждения «Грэмми». В этом году она прошла в онлайн-формате, однако некоторые исполнители все же появились на красной дорожке (естественно, с учетом соблюдения мер безопасности). Знаменитости нас так редко сейчас балуют светскими выходами, что выделить лучшие образы – задача нелегкая. Все соскучились по вечеринкам – это факт. Отбросив лишние эмоции, мы все же выбрали 10 самых эффектных нарядов — оцените их и вы.

Билли Айлиш Getty images

Бейонсе Getty images

Родди Рич Getty images

Ингрид Эндресс Getty images

Megan Thee Stallion Getty images

HAIM Getty images

Blood Orange Getty images

Ноа Сайрус Getty images

Гарри Стайлс Getty images

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