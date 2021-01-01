Роковые красотки: Ирина Шейк, Джиджи и Белла Хадид на показе Versace

Коллекция FW21.

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Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в разные сферы: это касается и модных показов. Лишь изредка нам удавалось видеть на шоу главные лица модной индустрии. Но не в случае Versace: на подиум вышли сразу несколько супермоделей, среди которых Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид (которая, к слову, впервые приняла участие в шоу после рождения дочери) и другие.

Ирина Шейк instagram.com/versace

Сама коллекция получилась достаточно сдержанной и элегантной, что не свойственно бренду, поскольку зачастую главной фишкой образов становился эпатаж. В этом сезоне Донателла Версаче отдала предпочтение коричневому, бежевому, золотому и черному. Исключение составили несколько ярких монохромных образов. Главным трендом стали принты с новым логотипом Versace — медузу заменила минималистичная буква V.

Белла Хадид instagram.com/versace

Джиджи Хадид instagram.com/versace

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