Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Роковые красотки: Ирина Шейк, Джиджи и Белла Хадид на показе Versace

Комментариев: 0
Коллекция FW21.
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com

Читай также: 5 вещей в гардеробе, без которых не обойтись весной 2021

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в разные сферы: это касается и модных показов. Лишь изредка нам удавалось видеть на шоу главные лица модной индустрии. Но не в случае Versace: на подиум вышли сразу несколько супермоделей, среди которых Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид (которая, к слову, впервые приняла участие в шоу после рождения дочери) и другие.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
instagram.com/versace

Сама коллекция получилась достаточно сдержанной и элегантной, что не свойственно бренду, поскольку зачастую главной фишкой образов становился эпатаж. В этом сезоне Донателла Версаче отдала предпочтение коричневому, бежевому, золотому и черному. Исключение составили несколько ярких монохромных образов. Главным трендом стали принты с новым логотипом Versace — медузу заменила минималистичная буква V.

Белла Хадид
Белла Хадид
instagram.com/versace
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
instagram.com/versace

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Шейк, Белла Хадид, Джиджи Хадид, Versace
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь