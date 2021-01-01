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И на работу, и на тренировку: 5 модных звездных причесок

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Вдохновляемся звездными образами!
Сальма Хайек
Сальма Хайек
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Пышный пучок как у Сальмы Хайек

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Такая прическа создается с помощью плойки. Волосы сначала нужно завить и слегка начесать, а уже потом собирать в пучок. Никакой особой техники нет, просто хаотично соберите подкрученные пряди и закрепите их сначала резинкой, а затем шпильками. Все гениальное просто!

Завернутая коса как у Джиджи Хадид

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com

Еще одна простая прическа. Делаем конский хвост, заплетаем его в косу, чуть-чуть ее расправляем, чтобы придать объем, и оборачиваем вокруг резинки. Джиджи Хадид постоянно носит такой пучок в сочетании с нюдовым макияжем и сияющей кожей. Выглядит очень свежо и модно!

Пучок отличницы как у Джессики Альбы

Джессика Альба
Джессика Альба
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Для создания такой прически волосы нужно сначала гладко зачесать, затем сформировать пучок, выпустив предварительно одну тонкую прядь. Оберните ею «шарик» волос и закрепите невидимкой — выглядит аккуратно и женственно!

Пучок-жгут как у Ким Кардашьян

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
pinterest.com

Эффектная прическа для тех, кому длина волос позволяет свернуть их в тугой жгут и закрепить невидимками на затылке. Следите за тем, чтобы зачесать волосы идеально гладко. С этой задачей справится гель для укладки. Но стоит учитывать, что такой пучок подразумевает безупречное состояние кожи лица и идеальные брови.

«Пончик» как у Нины Добрев

Нина Добрев
Нина Добрев
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Снова используем «пончик», только на этот раз маленького размера. Чтобы придать прическе модную небрежность, аккуратно выпустите тонкие прядки у висков, как это делает актриса Нина Добрев. Такая прическа займет у вас не больше минуты, зато будет выглядеть, как будто вы прямиком из салона!

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Теги: модные пучки, модные прически, как сделать пучок, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Сальма Хайек, Джессика Альба
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Источник: ivonа bigmir)net

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