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С чем носить кожаные брюки весной: показывает Николь Потуральски

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Универсальный образ модели.
Николь Потуральски
Николь Потуральски
pinterest.com

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Очень сложно представить более практичную вещь в демисезон, нежели кожаные брюки. Их преимущество в том, что они стильные, удобные, легко чистятся – что может быть лучше. Также они сочетаются практически с любыми вещами. Николь Потуральски предлагает нам свой универсальный вариант повседневного образа, который она составила из базовых вещей.

Николь Потуральски
Николь Потуральски
instagram.com/niko.potur

Николь использовала классическую формулу «белый верх/черный низ», выбрав однотонную укороченную майку в комплект к свободным кожаным брюкам. Образ модель дополнила бежевой толстовкой на молнии, в тон которой подобрала минималистичную сумку, и черным пуховиком. Идеальный аутфит для ранней весны готов.

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Теги: Николь Потуральски
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Источник: ivonа bigmir)net

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