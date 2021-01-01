С чем носить кожаные брюки весной: показывает Николь Потуральски

Универсальный образ модели.

Читай также: Билли Айлиш кардинально сменила цвет волос

Очень сложно представить более практичную вещь в демисезон, нежели кожаные брюки. Их преимущество в том, что они стильные, удобные, легко чистятся – что может быть лучше. Также они сочетаются практически с любыми вещами. Николь Потуральски предлагает нам свой универсальный вариант повседневного образа, который она составила из базовых вещей.

Николь Потуральски instagram.com/niko.potur

Николь использовала классическую формулу «белый верх/черный низ», выбрав однотонную укороченную майку в комплект к свободным кожаным брюкам. Образ модель дополнила бежевой толстовкой на молнии, в тон которой подобрала минималистичную сумку, и черным пуховиком. Идеальный аутфит для ранней весны готов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.