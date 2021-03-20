Не только со спортивными вещами.

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Бейсболка уже успела занять место самого модного головного убора весны 2021. Естественно, ничего нового в этом аксессуаре нет. Однако, впервые за долгое время он получил статус настоящего объекта желания и из головного убора туристов и спортсменов превратился в атрибут всех модниц.

Все мы помним, как леди Ди любила миксовать спорт и элегантность ещё задолго до того, как это стало нормой. Но с учетом того, что 80-е и 90-е сейчас в особом тренде, мы советуем именно так и носить кепку – в сочетании с классикой и строгостью.

Леди Диана pinterest.com

Лучшая пара для бейсболки – классическое пальто, тренч, плащ или жакет с «мужского» плеча. Впрочем, можно также внедрять и другие элементы спорта в образ: например, надев под пальто трикотажный спортивный костюм. Чтобы соединить все элементы вместе, не обойтись без других аксессуаров и украшений. С ними лучше тоже придерживаться классики — например, добавить к образу сумку-конверт на цепочке или лаконичную бижутерию.

С чем носить самый модный головной убор весны 2021 pinterest.com

С чем носить самый модный головной убор весны 2021 pinterest.com

С чем носить самый модный головной убор весны 2021 pinterest.com

С чем носить самый модный головной убор весны 2021 pinterest.com

С чем носить самый модный головной убор весны 2021 pinterest.com

С чем носить самый модный головной убор весны 2021 pinterest.com

С чем носить самый модный головной убор весны 2021 pinterest.com

С чем носить самый модный головной убор весны 2021 pinterest.com

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