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С чем носить самый модный головной убор весны 2021

Комментариев: 1
Не только со спортивными вещами.
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
pinterest.com

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Бейсболка уже успела занять место самого модного головного убора весны 2021. Естественно, ничего нового в этом аксессуаре нет. Однако, впервые за долгое время он получил статус настоящего объекта желания и из головного убора туристов и спортсменов превратился в атрибут всех модниц.

Все мы помним, как леди Ди любила миксовать спорт и элегантность ещё задолго до того, как это стало нормой. Но с учетом того, что 80-е и 90-е сейчас в особом тренде, мы советуем именно так и носить кепку – в сочетании с классикой и строгостью.

Леди Диана
Леди Диана
pinterest.com

Лучшая пара для бейсболки – классическое пальто, тренч, плащ или жакет с «мужского» плеча. Впрочем, можно также внедрять и другие элементы спорта в образ: например, надев под пальто трикотажный спортивный костюм. Чтобы соединить все элементы вместе, не обойтись без других аксессуаров и украшений. С ними лучше тоже придерживаться классики — например, добавить к образу сумку-конверт на цепочке или лаконичную бижутерию.

С чем носить самый модный головной убор весны 2021
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
pinterest.com
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
pinterest.com
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
pinterest.com
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
pinterest.com
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
pinterest.com
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
pinterest.com
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
pinterest.com
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
С чем носить самый модный головной убор весны 2021
pinterest.com

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Теги: модные головные уборы
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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