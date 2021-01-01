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Как носить широкие джинсы весной 2021: показывает Эльза Хоск

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Главное – правильно сочетать.
Эльза Хоск
Эльза Хоск
pinterest.com

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Близится пора пикников (надеемся, в скором времени!), и даже в такой неформальной обстановке хочется выглядеть стильно. На днях шведская супермодель Эльза Хоск подала нам очень модную идею для подобного рода мероприятий.

Эльза Хоск
Эльза Хоск
instagram.com/hoskelsa

Итак, помимо корзинки со вкусностями и приятной компании нам понадобятся несколько вещей: высокие джинсы-трубы, трикотажный кроп-топ, вязаный кардиган, который надо носить расстегнутым под oversize пиджаком, и модные кроссовки. Так что, девочки, продумываем модные луки и всячески готовимся к настоящей весне.

Эльза Хоск
Эльза Хоск
instagram.com/hoskelsa

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Теги: Эльза Хоск
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Источник: ivonа bigmir)net

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