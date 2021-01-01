Королева рок-н-ролла: Кендалл Дженнер в провокационном тотал-луке

Модель в необычном образе!

Кендалл Дженнер в числе первых смогла примерить одежду из новой коллекции Givenchy, которая была создана креативным директором бренда Мэттью Уильямсоном.

Кендалл Дженнер instagram.com/kendalljenner

Читай также: Роковые красотки: Белла и Джиджи Хадид и Ирина Шейк на показе Versace

В своем инстаграме Кендалл опубликовала пост в черном тотал-луке, состоящем из кожаных брюк с прорезями и молниями, кроп-топа и кожаной куртки. Получился очень смелый и необычный образ, который рискнет примерить не каждая.

Кендалл Дженнер instagram.com/kendalljenner

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.