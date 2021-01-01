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Королева рок-н-ролла: Кендалл Дженнер в провокационном тотал-луке

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Модель в необычном образе!
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram.com/kendalljenner

Кендалл Дженнер в числе первых смогла примерить одежду из новой коллекции Givenchy, которая была создана креативным директором бренда Мэттью Уильямсоном.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram.com/kendalljenner

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В своем инстаграме Кендалл опубликовала пост в черном тотал-луке, состоящем из кожаных брюк с прорезями и молниями, кроп-топа и кожаной куртки. Получился очень смелый и необычный образ, который рискнет примерить не каждая.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram.com/kendalljenner

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Теги: Кендалл Дженнер
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Источник: ivonа bigmir)net

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