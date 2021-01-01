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Снова в тренде: Кайли Дженнер показывает, как носить принт «гусиная лапка»

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Эффектный образ Кайли.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
pinterest.com

Кайли Дженнер обожает эффектные и провокационные принты, постоянно привнося в них свою «изюминку». И в этот раз известная бизнес-вумен решила по-своему обыграть тренд так, чтобы подкинуть модному миру еще немного идей, ну и чтобы клетчатый рисунок смогли органично носить не только высокосветские дамы, но и молодые, дерзкие девушки, как она.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

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Модный рецепт: надеваем плотно обтягивающий трикотажный костюм, перчатки, повязку на голову, все строго в «гусиную лапку», дополняем образ полупрозрачными шпильками — и готово. Образ, естественно, не на каждый день. Но если получится придумать себе повод, куда в нем можно пойти, - Вы точно не останетесь без внимания.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

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Теги: Кайли Дженнер
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Источник: ivonа bigmir)net

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