Снова в тренде: Кайли Дженнер показывает, как носить принт «гусиная лапка»
Кайли Дженнер обожает эффектные и провокационные принты, постоянно привнося в них свою «изюминку». И в этот раз известная бизнес-вумен решила по-своему обыграть тренд так, чтобы подкинуть модному миру еще немного идей, ну и чтобы клетчатый рисунок смогли органично носить не только высокосветские дамы, но и молодые, дерзкие девушки, как она.
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Модный рецепт: надеваем плотно обтягивающий трикотажный костюм, перчатки, повязку на голову, все строго в «гусиную лапку», дополняем образ полупрозрачными шпильками — и готово. Образ, естественно, не на каждый день. Но если получится придумать себе повод, куда в нем можно пойти, - Вы точно не останетесь без внимания.
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