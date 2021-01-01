Универсальный и стильный образ Роузи Хантингтон-Уайтли, который сможет повторить каждая
Классическое сочетание для весеннего аутфита.
Роузи Хантингтон-Уайтли зачастую делает ставку на базовый гардероб и практичные стилистические решения. Сегодня 33-летняя модель поделилась идеей простого и очень эффектного аутфита.
Читай также: Гид по самым модным кожаным курткам весны 2021
Роузи надела объемный пушистый свитер благородного серого оттенка и узкие кожаные брюки. Сочетание разных текстур сделало образ еще более притягательным. Массивная золотая цепочка, аккуратные серьги с бриллиантами и простой макияж удачно дополнили образ модели.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Ирина Шейк показала, как носить самый модный аксессуар этой весны.
- Эльза Хоск продемонстрировала сумку, с которой в новом сезоне будут ходить все модели.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил