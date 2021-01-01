Универсальный и стильный образ Роузи Хантингтон-Уайтли, который сможет повторить каждая

Классическое сочетание для весеннего аутфита.

Роузи Хантингтон-Уайтли зачастую делает ставку на базовый гардероб и практичные стилистические решения. Сегодня 33-летняя модель поделилась идеей простого и очень эффектного аутфита.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

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Роузи надела объемный пушистый свитер благородного серого оттенка и узкие кожаные брюки. Сочетание разных текстур сделало образ еще более притягательным. Массивная золотая цепочка, аккуратные серьги с бриллиантами и простой макияж удачно дополнили образ модели.

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