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Универсальный и стильный образ Роузи Хантингтон-Уайтли, который сможет повторить каждая

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Классическое сочетание для весеннего аутфита.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
pinterest.com

Роузи Хантингтон-Уайтли зачастую делает ставку на базовый гардероб и практичные стилистические решения. Сегодня 33-летняя модель поделилась идеей простого и очень эффектного аутфита.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw

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Роузи надела объемный пушистый свитер благородного серого оттенка и узкие кожаные брюки. Сочетание разных текстур сделало образ еще более притягательным. Массивная золотая цепочка, аккуратные серьги с бриллиантами и простой макияж удачно дополнили образ модели.

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Теги: Роузи Хантингтон-Уайтли, образ звезды, модные образы 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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