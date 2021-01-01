Гид по самым модным кожаным курткам весны 2021
Косуха
Читай также: 7 модных свитеров с высоким горлом, чтобы носить их под пальто
Косуха давно перестала быть атрибутом исключительно рокеров и байкеров. С течением времени она плавно перекочевала в женский гардероб и подстроилась под него — стала более короткой и приталенной. В последнее же время модницы стали отказываться от курток по фигуре, предпочитая оверсайз-модели: с ними легче составлять многослойные образы, надевая под них худи, водолазки или футболки.
Куртка с бахромой
Бахрома не покидает ряды модных тенденций уже который сезон: ее можно встретить в аксессуарах, платьях, свитерах и куртках. Для создания аутентичного образа наденьте кожаную куртку с бахромой в дуэте с ковбойскими сапогами или казаками. Ещё такая куртка будет выигрышно смотреться с кроссовками и синими джинсами.
Бомбер
Читай также: 7 самых модных пар балеток на весну
Куртка-бомбер прекрасна своей простотой, поэтому если вы любительница минимализма, то эта модель — для вас. Сочетайте ее с белыми брюками, худи, футболками. Получатся достаточно расслабленные и стильные весенние аутфиты.
Жакет
Все уже вдоволь соскучились по офису, что, видимо, готовы носить жакет даже вне работы — пусть и не классический, а кожаный. Нам также по душе подобная модель: начинаем продумывать модные образы. Один из вариантов — надеть ее с прямыми джинсами и белоснежными кроссовками.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил