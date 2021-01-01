Ivona рассказывает про самые актуальные модели весенне-летнего сезона.

Косуха

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Косуха давно перестала быть атрибутом исключительно рокеров и байкеров. С течением времени она плавно перекочевала в женский гардероб и подстроилась под него — стала более короткой и приталенной. В последнее же время модницы стали отказываться от курток по фигуре, предпочитая оверсайз-модели: с ними легче составлять многослойные образы, надевая под них худи, водолазки или футболки.

Гид по самым модным кожаным курткам весны 2021 pinterest.com

Куртка с бахромой

Бахрома не покидает ряды модных тенденций уже который сезон: ее можно встретить в аксессуарах, платьях, свитерах и куртках. Для создания аутентичного образа наденьте кожаную куртку с бахромой в дуэте с ковбойскими сапогами или казаками. Ещё такая куртка будет выигрышно смотреться с кроссовками и синими джинсами.

Гид по самым модным кожаным курткам весны 2021 pinterest.com

Гид по самым модным кожаным курткам весны 2021 pinterest.com

Бомбер

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Куртка-бомбер прекрасна своей простотой, поэтому если вы любительница минимализма, то эта модель — для вас. Сочетайте ее с белыми брюками, худи, футболками. Получатся достаточно расслабленные и стильные весенние аутфиты.

Гид по самым модным кожаным курткам весны 2021 pinterest.com

Гид по самым модным кожаным курткам весны 2021 pinterest.com

Жакет

Все уже вдоволь соскучились по офису, что, видимо, готовы носить жакет даже вне работы — пусть и не классический, а кожаный. Нам также по душе подобная модель: начинаем продумывать модные образы. Один из вариантов — надеть ее с прямыми джинсами и белоснежными кроссовками.

Гид по самым модным кожаным курткам весны 2021 pinterest.com

Гид по самым модным кожаным курткам весны 2021 pinterest.com

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