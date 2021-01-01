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Мода и комфорт: Роузи Хантингтон-Уайтли показывает домашний костюм, который можно носить на работу

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Универсальный комплект на все случаи жизни.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
pinterest.com

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Комфорт стал одним из главных трендов 2021 года, появление которого связано с пандемией и локдауном. Благодаря ему смягчился и дресс-код, а потому теперь на работу можно носить более уютные вещи. Например, трикотажный комплект, как у модели Роузи Хантингтон-Уайтли.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw

Роузи выбрала костюм нежного молочного оттенка, состоящий из топа без рукавов, объемного кардигана, который сразу придал комплекту строгости, и прямых брюк. В том случае, если в вашем офисе сохранилась более формальная обстановка, - замените «низ» на строгие прямые штаны.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw

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Теги: Роузи Хантингтон-Уайтли, образ звезды, модные трикотажные костюмы 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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