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Ирина Шейк показала, как носить самый модный аксессуар этой весны

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Модный мастер-класс от Ирины.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

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Пока что наступившая весна не балует нас теплой погодой и солнцем, поэтому не спешите убирать в шкаф предметы зимнего гардероба — они вам еще пригодятся. А вот с аксессуарами можете смело начинать экспериментировать. Например, заменить поднадоевшие и скучные шапки на модные в этом сезоне кожаные косынки. Предлагаем взглянуть, как «обыграла» этот трендовый аксессуар Ирина Шейк.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
Getty Images

Модель выбрала универсальную черную косынку, украшенную золотым аксессуаром сбоку. Практичный и стильный головной убор гармонично дополнил повседневный образ звезды, придав ему свежести и эффектности. Тот самый случай, когда одна вещь способна «сделать» весь образ.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
Getty Images

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Теги: Ирина Шейк, модные аксессуары весна 2021, тренды весны 2021, модные кожаные косынки
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Источник: ivonа bigmir)net

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