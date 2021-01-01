Белла Хадид показала кроссовки, за которыми этой весной будут охотиться все

Знаменитые кроссовки-«хинкали» от Канье Уэста.

Белла Хадид - одна из главных и значимых икон стиля современности, которая задает модные тренды. Стоит ей надеть какую-то вещь, и она моментально становится сверхпопулярной.

Белла Хадид Getty Images

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В последние несколько месяцев модель вдохновлялась эстетикой 90-х и в ее гардеробе преобладали кроп-топы, кожаные пиджаки и джинсы с низкой посадкой. Но при этом модель не пропускает текущие горячие релизы. В их числе и самые обсуждаемые кроссовки-"хинкали" от Канье Уэста, в которых она была замечена.

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