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Только королевы носят изумруд: Аня Тейлор-Джой в Dior Couture на «Золотом глобусе-2021»

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Главная героиня сериала «Ход королевы» в блистательном образе!
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
pinterest.com

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В честь торжества Аня Тейлор-Джой примерила великолепное мерцающее изумрудное платье с глубоким декольте в сочетании с объемным пальто Dior Haute Couture. 24-летняя актриса завершила свой образ драгоценностями Tiffany & Co. Несомненно, один из самых красивых нарядов вечера.

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
instagram.com/anyataylorjoy

Такой королевский наряд оказался пророческим. В этом году Аня получила сразу две номинации на «Глобус»: «Лучшая актриса в кино, мюзикле или комедии» за роль в фильме «Эмма» и «Лучшая актриса в мини-сериале» за «Ход королевы». Восхищаемся!

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
instagram.com/anyataylorjoy

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Теги: Аня Тейлор-Джой, Ход королевы, Золотой глобус 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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