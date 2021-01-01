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«Золотой глобус – 2021»: лучшие женские образы церемонии

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Самые эффектные наряды звезд.
Марго Робби в Chanel
Марго Робби в Chanel
Getty Images

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Еще в прошлом году на «Золотом глобусе» все было совершенно иначе: лучших голливудских звезд встречали множество журналистов и фотографов, все приветствовали друг друга поцелуями и объятиями - никакой социальной дистанции и средств индивидуальной защиты.

Церемония 2021 года прошла в совершенно новом формате согласно нынешним реалиям: она транслировалась одновременно из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. В залах было совсем мало людей, поскольку большая часть номинантов и лауреатов присоединилась к трансляции по видео во время церемонии.

Несмотря на такие условия, знаменитости всячески подготовились к одному из главных событий в киноиндустрии, выбрав по-настоящему роскошные и эффектные наряды. Ivona подготовила подборку из 10 лучших женских образов звезд по итогам церемонии.

Аня Тейлор-Джой в Christian Dior
Аня Тейлор-Джой в Christian Dior
Getty Images
Кейт Хадсон в Louis Vuitton
Кейт Хадсон в Louis Vuitton
Getty Images
Николь Кидман в Louis Vuitton
Николь Кидман в Louis Vuitton
Getty Images
Аманда Сейфрид в Oscar de la Renta
Аманда Сейфрид в Oscar de la Renta
Getty Images
Лили Коллинз в Saint Laurent
Лили Коллинз в Saint Laurent
instagram.com/lilyjcollins
Кейли Куоко в Oscar de la Renta
Кейли Куоко в Oscar de la Renta
instagram.com/kaleycuoco
Сара Полсон в Prada
Сара Полсон в Prada
Getty Images
Рене Зеллвегер в Prada
Рене Зеллвегер в Prada
Getty Images
Эйса Гонсалес в Versace
Эйса Гонсалес в Versace
instagram.com/eizagonzalez

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Теги: Золотой глобус 2021, лучшие образы звезд, Аня Тейлор-Джой, Марго Робби, Николь Кидман, Лили Коллинз
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Источник: ivonа bigmir)net

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