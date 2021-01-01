«Золотой глобус – 2021»: лучшие женские образы церемонии
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Еще в прошлом году на «Золотом глобусе» все было совершенно иначе: лучших голливудских звезд встречали множество журналистов и фотографов, все приветствовали друг друга поцелуями и объятиями - никакой социальной дистанции и средств индивидуальной защиты.
Церемония 2021 года прошла в совершенно новом формате согласно нынешним реалиям: она транслировалась одновременно из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. В залах было совсем мало людей, поскольку большая часть номинантов и лауреатов присоединилась к трансляции по видео во время церемонии.
Несмотря на такие условия, знаменитости всячески подготовились к одному из главных событий в киноиндустрии, выбрав по-настоящему роскошные и эффектные наряды. Ivona подготовила подборку из 10 лучших женских образов звезд по итогам церемонии.
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