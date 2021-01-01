Изучаем главные тенденции, чтобы быть самыми стильными!

Полный гид по самым модным платьям для весны и лета 2021 pinterest.com

С разрезами

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Если вы ищете одно-единственное и самое модное платье к предстоящему сезону, которое можно надевать на разного рода мероприятия, - советуем обратить особое внимание на платья с разрезами. Причем довольно смело выглядят даже максимально закрытые варианты с едва различными вырезами.

Полный гид по самым модным платьям для весны и лета 2021 pinterest.com

Розовые

Это тот самый случай, когда главную роль играет цвет, нежели форма. Розовый в наступающем сезоне бьет все рекорды популярности. Причем впервые за долгое время в тренде будут абсолютно все оттенки: от яркой фуксии до нежных пастельных оттенков.

Полный гид по самым модным платьям для весны и лета 2021 pinterest.com

Полный гид по самым модным платьям для весны и лета 2021 pinterest.com

Кожаные

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Для любительниц смелых и экстравагантных нарядов - тренд тоже имеется. Кожаные платья идеальны для весны и прохладного лета — в таких вам точно не будет жарко, но при этом они отлично будут сочетаться с различными видами верхней одежды и обуви.

Полный гид по самым модным платьям для весны и лета 2021 pinterest.com

Полный гид по самым модным платьям для весны и лета 2021 pinterest.com

Макси

Этот вариант — спасение для тех, кто не любит платья, потому что считает их слишком некомфортными для ежедневного гардероба. Макси-платья придут на помощь и в те моменты, когда не хочется слишком долго собираться, и в самые жаркие месяцы, когда на улице — невыносимая жара.

Полный гид по самым модным платьям для весны и лета 2021 pinterest.com

Полный гид по самым модным платьям для весны и лета 2021 pinterest.com

Диско

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Пожалуй, именно этот тренд будет для нас самым долгожданным. За почти целый год изоляции и отсутствия громких вечеринок мы успели соскучиться по яркому праздничному гардеробу и его главным атрибутам — пайеткам, блесткам и стразам. Однако, теперь для того, чтобы примерить сверкающие и переливающиеся наряды, - особый повод нам совсем не нужен, ведь каждый день жизни – уже праздник.

Полный гид по самым модным платьям для весны и лета 2021 pinterest.com

Полный гид по самым модным платьям для весны и лета 2021 pinterest.com

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