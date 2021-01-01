Мода по-итальянски: Леди Гага восхитила поклонников своим ярким образом в Риме
Итальянская дива во всей красе!
Леди Гага прилетела в итальянскую столицу по приглашению модного бренда Gucci, сразу попав в объективы звездных папарацци. Для рабочей встречи певица выбрала летящую тунику на одно плечо с самым итальянским принтом — леопардовым.
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Акцент тунике придал чокер с кристаллами и ожерельем. В качестве аксессуаров королева эпатажа выбрала пару черных лодочек, солнцезащитные очки и изумрудную сумку. В аксессуар превратилась даже защитная маска: из плотной черной ткани с шипами по периметру.
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