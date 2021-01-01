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Модная находка: София Ричи показывает, как атласный плащ способен преобразить образ

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Верхняя одежда, которая придаст образу максимальной элегантности!
София Ричи
София Ричи
pinterest.com

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Давайте начистоту: правильно подобранная верхняя одежда — инвестиция, на которой ну никак нельзя экономить. И плащ — основа основ теплого сезона. В преддверии приближающейся весны предлагаем обратить внимание на модель из атласной ткани, как у Софии Ричи. Благодаря лаконичному крою и базовому цвету такой плащ без проблем подойдет под любой образ, а за счет атласной ткани сделает его значительно элегантнее и дороже.

София Ричи
София Ричи
https://www.backgrid.com/

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Звезда составила черный тотал-лук, взяв за основу однотонную водолазку и свободные брюки. Сверху она накинула тот самый атласный плащ, который, несомненно, придал простому луку выигрышного и стильного акцента. Не можем также не обратить внимание на прическу модели: модный пучок наполнил образ особым шармом. Кстати, такую прическу довольно-таки легко повторить. Об этом Вы можете прочитать здесь.

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Теги: София Ричи, модные образы 2021, модные плащи весна 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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