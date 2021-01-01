Всего одна деталь, которая «оживит» повседневный образ: показывает Шарлиз Терон

Мастер-класс от актрисы!

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Известный факт: Шарлиз Терон — королева красных дорожек. Ее образы всегда пестрят безупречностью, элегантностью. Актриса всегда завоевывает внимание окружающих, блистая под софитами и вспышками фотокамер. И в повседневной жизни она сохраняет этот притягательный эффект даже без вечернего наряда.

Шарлиз Терон https://www.backgrid.com/

Отправляясь на прогулку с детьми или на шопинг, звезда предпочитает максимально простые и удобные вещи. Но при этом актриса всегда добавляет неприметные, но очень важные детали, интересно обыгрывая повседневные образы.

Шарлиз Терон https://www.backgrid.com/

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Сегодня Шарлиз была замечена возле супермаркета. Для шопинга она составила соответствующий лук: черную майку и голубые джинсы она дополнила укороченным кардиганом свободного кроя. А базовое сочетание прекрасно разбавили желтые сандалии, которые и придали простому образу яркую нотку безупречного стиля.

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