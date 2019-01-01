Игра на опережение: Хейли Бибер в самых модных джинсах наступающей весны

Хейли Бибер опережает тренды.

Читай также: Как выглядят самые модные кроссовки весны 2021

Наступающей весной мы будем носить джинсы в винтажном стиле: mom, прямые, расклешенные. Хотя бы одна такая модель наверняка есть у вас в гардеробе, и это еще не все хорошие новости, ведь их свободный крой подчеркивает достоинства любой фигуры.

Хейли Бибер https://www.backgrid.com/

Идеальный образ, ключевую роль в котором сыграли джинсы-трубы, показала Хейли Бибер. Модель выбрала пару самого классического оттенка индиго, придав им несколько интересных штрихов с помощью ремня и подвернутых брюк с черными ботинками Dr. Martens.

Хейли Бибер https://www.backgrid.com/

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.