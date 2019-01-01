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Игра на опережение: Хейли Бибер в самых модных джинсах наступающей весны

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Хейли Бибер опережает тренды.
Хейли Бибер
Хейли Бибер
pinterest.com

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Наступающей весной мы будем носить джинсы в винтажном стиле: mom, прямые, расклешенные. Хотя бы одна такая модель наверняка есть у вас в гардеробе, и это еще не все хорошие новости, ведь их свободный крой подчеркивает достоинства любой фигуры.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
https://www.backgrid.com/

Идеальный образ, ключевую роль в котором сыграли джинсы-трубы, показала Хейли Бибер. Модель выбрала пару самого классического оттенка индиго, придав им несколько интересных штрихов с помощью ремня и подвернутых брюк с черными ботинками Dr. Martens.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
https://www.backgrid.com/

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Теги: Хейли Бибер, образ звезды, модные джинсы 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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