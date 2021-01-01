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Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день

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Красота в простоте.
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com

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Конечно, мы можем бесконечно любить крупную, акцентную бижутерию. Но вполне очевидно, что это скорее вариант для особых случаев и не под каждый образ подойдет. Для ежедневных выходов - это все же несколько too much. Однако законченный образ все же требует украшений — даже если речь идет простых луках. Как будем выходить из этой ситуации?

А ответ очень прост: выбирать более лаконичные украшения. Одно из лучших решений — изящные тонкие цепочки. Во‑первых, они не будут привлекать к себе слишком много внимания — идеально для рабочих или повседневных выходов. Во‑вторых, они сочетаются буквально со всем. И последний приятный нюанс заключается в том, что с ними можно провернуть огромное количество стилистических приемов.

К примеру, их можно носить как по отдельности, так и сразу по несколько штук. А ещё это придает образу некой дороговизны, даже если это обычная бижутерия, а не изделия из благородных металлов. Взгляните на нашу подборку, и смело пополняйте свою шкатулку новыми удачными приобретениями, тем самым порадовав себя.

Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
Тонкие цепочки-идеальный вариант украшений на каждый день
pinterest.com

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Теги: модные украшения 2020-2021, тонкие цепочки на шею
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Источник: ivonа bigmir)net

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