Пепельная роза: шикарная Зендая в сером шелке

Первый образ главного кумира поколения Z в новом году.

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Даже не догадываемся, куда так тщательно собиралась Зендая в первые дни 2021 года. Но выглядит актриса блестяще: строгая элегантность наравне с игривой сексуальностью ей очень идут. Каждый год главная героиня сериала «Эйфория» завершает в статусе иконы стиля, и каждый новый — это звание всячески подтверждает.

Зендая instagram.com/zendaya

Зендая выглядит по-кукольному совершенно в шелковом корсетном топе с авангардными розами Alexandre Vauthier и строгой двойке классического “костюмного“ оттенка —любимого бренда всех светских див на Неделях моды в Париже и Лондоне. Образ звезда дополнила лаконичным золотым набором украшений: серьги, колье и браслет.

Зендая instagram.com/zendaya

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