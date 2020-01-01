Пепельная роза: шикарная Зендая в сером шелке
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Даже не догадываемся, куда так тщательно собиралась Зендая в первые дни 2021 года. Но выглядит актриса блестяще: строгая элегантность наравне с игривой сексуальностью ей очень идут. Каждый год главная героиня сериала «Эйфория» завершает в статусе иконы стиля, и каждый новый — это звание всячески подтверждает.
Зендая выглядит по-кукольному совершенно в шелковом корсетном топе с авангардными розами Alexandre Vauthier и строгой двойке классического “костюмного“ оттенка —любимого бренда всех светских див на Неделях моды в Париже и Лондоне. Образ звезда дополнила лаконичным золотым набором украшений: серьги, колье и браслет.
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