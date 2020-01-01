Эффективные решения: как подчеркнуть талию в любом образе

Ivona делится эффективными подсказками, как подчеркнуть талию, чтобы выглядеть идеально.

Широкие брюки

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Помочь в постановке визуального акцента на талию может и оверсайз, а точнее широкие брюки. Это могут быть как брюки-палаццо, так и клеш из 90-х. Они подчеркнут талию, а также помогут скрыть проблемные зоны и сделать бедра более выразительными.

Одежда с запахом Одежда с запахом pinterest.com

Фасон одежды на запахе также поможет подчеркнуть талию. Это касается как блузок, так и платьев. Кроме того, сейчас актуальна одежда с большими подплечниками — это касается и топов с платьями. Поэтому модель на запахе будет отличным решением.

Ремень Ремень pinterest.com

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Конечно, самый легкий способ подчеркнуть талию — использовать ремень или пояс, повязанный на талии. Один из самых ярких трендов последнего сезона — застегнутый на талии ремень поверх жакета. За счет этого ремень будет визуально уменьшать талию, создавая более хрупкий и женственный силуэт даже с пиджаком с мужского плеча.

Завышенная талия Завышенная талия pinterest.com

Удобные брюки или юбки с завышенной талией также могут визуально ее уменьшить. Если заправить в них рубашку или топ на тонких лямках из струящихся материалов, то, даже при отсутствии ярко выраженной талии, получится создать точечный силуэт.

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