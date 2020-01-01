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Юбки, которые должны поселиться в гардеробе у каждой модницы

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Ivona показывает подборку модных и актуальных юбок, которые должны быть у каждой стильной девушки.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pixabay.com/

Юбки из кожи

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Кожа — один из самых популярных материалов в 2020 году, поэтому нет ничего удивительного, что модницы часто позируют именно в кожаных юбках. Каждая может выбрать себе модель по душе: мини, миди или макси смотрятся одинаково сногсшибательно. Если вы не боитесь экспериментировать, обязательно обратите внимание на юбки со вставками.

Асимметричные юбки

Асимметричные юбки
Асимметричные юбки
pixabay.com/

Образы с асимметричными юбками выглядят необычно и свежо, поэтому всегда привлекают внимание. Такую юбку можно носить в любом сезоне, сочетая с сапогами и теплыми вещами. Длина обновки или ее материал здесь не так важны: главное — подобрать интересный фасон, который подойдет именно вам.

Джинсовая юбка

Джинсовая юбка
Джинсовая юбка
pixabay.com/

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В 2020-м случилось триумфальное возвращение джинсовых юбок на подиумы. Стрит-стайл-модницы часто позируют в тотал-луках из денима: юбка-миди и оригинальный джинсовый верх точно выделят вас из толпы. Кстати, такая юбка подойдет не только для прогулок, но и для вечеринок. Главное — не бояться создавать оригинальные луки.

Юбка-карандаш

Юбка-карандаш
Юбка-карандаш
pixabay.com/

Одна из самых строгих и в тоже время женственных моделей – юбка-карандаш с завышенной талией. Она идеально подойдет для повседневных выходов, рабочих будней, и даже для вечеринок и торжественных мероприятий. Если вы научитесь правильно комбинировать завышенную юбку-карандаш с другой одеждой, правильной обувью и аксессуарами, то она станет незаменимым и любимым элементом вашего гардероба.

Вам также интересно будет увидеть самые стильные выходы Кендалл Дженнер.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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