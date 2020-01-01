Промахи зимнего гардероба: избегаем ошибок при создании образов

Ivona рассказывает, каких ошибок стоит избегать, когда продумываете зимние луки.

Исключительно черная палитра

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Хмурая погода — не повод полностью облачаться в черный цвет. Да, темные цвета в наших погодных условиях практичны и привычны, однако можно сделать выбор в пользу темно-синего или коричневого, чтобы разбавить свой total black. Кроме того, всегда можно подобрать красочные аксессуары благородных глубоких оттенков.

Не инвестируете в верхнюю одежду

Холодная погода в наших широтах длится очень долго, поэтому большую часть года мы проводим в пальто, пуховиках и других разновидностях верхней одежды. Это ли не причина не экономить на ней? Качественные изделия прослужат не один сезон, а значит, не придется часто покупать новую теплую одежду каждый раз. В перспективе вы сэкономите не только деньги, но и собственные силы.

Носите слишком тонкие колготки Тонкие колготки pinterest.com

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«Голые» ноги в тонких капроновых колготках и холодная погода — вещи несовместимые. Особенно больно смотреть на девушек, которые сочетают такие колготки с легкой шубой и короткой юбкой. Пожалуйста, делайте выбор в пользу здоровья и отдавайте предпочтение плотным матовым колготкам: они выглядят ничуть не хуже. Если же вам необходимо надеть тонкие колготки, то подбирайте к образу длинное пальто: как минимум, это не будет выглядеть столь странно.

Тонкие кардиганы Тонкие кардиганы pinterest.com

Тонкий бесформенный кардиган — еще один кандидат на вылет из гардероба. Он не сделает образ гармоничным, быстро теряет форму и растягивается. Особенно плохо эта вещь выглядит, если надета на водолазку или рубашку: рукава, скорее всего, соберутся гармошкой, и появятся заломы. Если вы не хотите отказываться от уютных кардиганов, то старайтесь хотя бы выбирать фасоны с простым кроем из более плотного трикотажа.

Угги в городе Угги pinterest.com

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Мягкие, теплые и удобные угги — это идеальная обувь для загородных поездок, отдыха на природе, на худой конец, для перелетов и перерывов между съемками (их просто обожают голливудские знаменитости). Но угги никогда не будут выглядеть стильно на улицах города, а значит, беспощадно вычеркиваем эту обувь из повседневного гардероба и заменяем на чуть менее комфортные, но куда более стильные ботильоны или ботинки.

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