Ivona делится основными модными правилами, которых Джилл Байден придерживается в своем стиле.

Любимый цвет-зеленый

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У каждой девушки есть любимый цвет, даже если она об этом не подозревает, но ее постоянно тянет к покупкам вещей именно этого цвета. Джилл Байден со своим давно определилась. Одним из ее любимых оттенков в одежде является темно-зеленый. Глубокий зеленый прекрасно подходит к тону кожи и идеально подчеркивает пепельный блонд.

Пастельные оттенки Стиль Джилл Байден: модные правила новой первой леди США pixabay.com

В гардеробе Байден много не только зеленого, но и пастельных оттенков. И да, это снова платья, которые Джилл очень идут. Они придают образу еще больше нежности, но при этом не выглядят дешево. Только взгляните, как этот правильный нежно-лавандовый цвет (один из самых трендовых в этом году), дополняет образу элегантности и романтичности.

Стиль Джилл Байден: модные правила новой первой леди США pixabay.com

Цветочные принты Стиль Джилл Байден: модные правила новой первой леди США pixabay.com

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Отдавая предпочтение платьям с цветочным принтом, - важно соблюдать меру, выбирая темные или пастельные оттенки, декор и принт на которых будет выглядеть уместно и стильно. У Байден это правило полностью срабатывает. Темно-синее платье с «этакой долиной роз» ассиметричного фасона смотрится ярко, но очень сдержанно, что очень свойственно образу первой леди.

Скромность и простота Стиль Джилл Байден: модные правила новой первой леди США pixabay.com

Глядя на повседневные луки Джилл, хочется отметить, что они выглядят скромно и просто, но в то же время акцент останавливается на аксессуарах. В данном случае-легком шарфе сине-фиолетовых оттенков, который выгодно подчеркнул образ.

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