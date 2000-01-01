Жизель Бюндхен - 41: ТОП-10 сексуальных образов самой богатой супермодели
Сегодня, 20 июля, Жизель Бюндхен - одной из самых успешных, богатых и сексуальных супермоделей исполняется 41 год, и по такому случаю Ivona решила вспомнить выходы, когда притягательная энергетика Жизель делала ее главным объектом восхищения.
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Жизель не относится к типу худосочных девушек. Ее фигура всегда отличалась впечатляющим атлетизмом, и до сих пор остается таковой. Поэтому не подчеркнуть богатство ее форм было бы сущим беспределом. Одним из самых роскошных за всю карьеру Жизель остается атласное платье сливочного оттенка с асимметричным верхом и разрезом вдоль ноги - Met gala 2018 не видело женщины, больше походившей богиню.
Встречаются среди архивных образов Жизель Бюндхен и такие, на которые смотреть до сих пор слегка неловко. Например, контрастное черно-белое платье с очередной премьеры - ранний период развития вкуса топ-модели. Впрочем, ни странные вырезы на американской пройме, ни заниженная линия талии, не смогли затмить врожденную сексуальность девушки.
При выборе вечерних образов Жизель руководствуется правилом элегантной откровенности. Она не прочь продемонстрировать свои достоинства, но делает это очень грамотно. К примеру, черное облегающее платье с укороченным спереди вырезом открывает вид на роскошное декольте топ-модели, но благодаря полуспортивному фасону (молния на лифе) остается шикарным и элегантным.
Даже если платье не отличается огромным количеством яркой фурнитуры, Жизель все равно удается в нем блистать. Облегающий образ без бретелей оттенка морской волны с небольшим шлейфом - яркий пример того, насколько красота топ-модели может быть всепоглощающей.
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Бал Института костюма - событие, на котором Жизель появляется со своей второй половинкой с завидной регулярностью. Торжество, посвященное космическому будущему фэшн-индустрии, стало для модели минутой славы. Ее роскошное облегающее серебристое платье с обнаженной спиной было признано одним из самых сексуальных.
Впрочем, со временем даже такая женщина, как Жизель Бюндхен начинает постепенно примерять более взрослые, “зрелые” образы. Белоснежный лук, лишенный всяческих украшений, с роскошным кейпом - хрестоматийный стильный прием 41-летней топ-модели.
И еще один идеально подобранный аутфит с Met gala авторства Жизель. В меру сексуальное декольте, перламутрово-розовая гамма оттенков, рукава-”крылья” и плиссировка - образ выглядит очень просто, но насколько же идеально он подчеркивает сдержанную красоту и бурную сексапильность девушки.
Прозрачные материалы - не самый популярный фэшн-трюк Бюндхен среди богатого стилистического набора приемов. Однако, как оказывается, мало найдется фасонов, которые были бы не к лицу одной из самых популярных супермоделей 2000-х. Ноги на миллион нужно показывать всегда и везде, в чем ей и помогает лаконичный, но сексуальный белоснежный образ.
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Как известно, атласный материал очень опасен, ведь он невольно подчеркивает каждую неидеальную черту фигуры девушки, которая осмелилась его примерить. Бледно-розовый ансамбль с невообразимыми плетениями и перфорациями на лифе в который раз демонстрирует, что тело топ-модели со стажем ничто абсолютно не способно испортить.
Небанальное кружево, глубокое декольте и глубокий черный оттенок, приправленный тягучестью бархата - кажется, мы с вами определили ключевой аутфит нашей тематической подборки. Расплывающиеся по материи кратеры ажура подчеркивают хрупкость силуэта сегодняшней именинницы.
Как и любая топ-модель на красных дорожках, Жизель Бюндхен не стесняется демонстрировать дары, которыми наградила ее природа. Роскошный рост, до сих пор удивительно стройная фигура, а еще неуловимая магия сексуальной притягательности. В Жизель влюблялись самые знаменитые плейбои, в числе которых и Леонардо ди Каприо. Впрочем, избранником супермодели оказался футболист и красавчик Том Брэди. Пара неоднократно признавалась самой влиятельной, а еще стабильной и невероятно горячей. Сексуальность у Жизель в крови, поэтому каждое ее появление на красной дорожке связано с безоговорочным успехом. А если она приходит на торжество под руку со своим идеальным супругом, то эффект оказывается просто ошеломительным.
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