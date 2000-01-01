Жизель Бюндхен - 41: ТОП-10 сексуальных образов самой богатой супермодели

Как бразильянка Жизель Бюндхен умело пользуется преимуществами своей фактуры.

Сегодня, 20 июля, Жизель Бюндхен - одной из самых успешных, богатых и сексуальных супермоделей исполняется 41 год, и по такому случаю Ivona решила вспомнить выходы, когда притягательная энергетика Жизель делала ее главным объектом восхищения.

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Жизель не относится к типу худосочных девушек. Ее фигура всегда отличалась впечатляющим атлетизмом, и до сих пор остается таковой. Поэтому не подчеркнуть богатство ее форм было бы сущим беспределом. Одним из самых роскошных за всю карьеру Жизель остается атласное платье сливочного оттенка с асимметричным верхом и разрезом вдоль ноги - Met gala 2018 не видело женщины, больше походившей богиню.

ТОП-10 сексуальных образов Жизель Бюндхен pinterest

Встречаются среди архивных образов Жизель Бюндхен и такие, на которые смотреть до сих пор слегка неловко. Например, контрастное черно-белое платье с очередной премьеры - ранний период развития вкуса топ-модели. Впрочем, ни странные вырезы на американской пройме, ни заниженная линия талии, не смогли затмить врожденную сексуальность девушки.

ТОП-10 сексуальных образов Жизель Бюндхен pinterest

При выборе вечерних образов Жизель руководствуется правилом элегантной откровенности. Она не прочь продемонстрировать свои достоинства, но делает это очень грамотно. К примеру, черное облегающее платье с укороченным спереди вырезом открывает вид на роскошное декольте топ-модели, но благодаря полуспортивному фасону (молния на лифе) остается шикарным и элегантным.

ТОП-10 сексуальных образов Жизель Бюндхен pinterest

Даже если платье не отличается огромным количеством яркой фурнитуры, Жизель все равно удается в нем блистать. Облегающий образ без бретелей оттенка морской волны с небольшим шлейфом - яркий пример того, насколько красота топ-модели может быть всепоглощающей.

ТОП-10 сексуальных образов Жизель Бюндхен pinterest

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Бал Института костюма - событие, на котором Жизель появляется со своей второй половинкой с завидной регулярностью. Торжество, посвященное космическому будущему фэшн-индустрии, стало для модели минутой славы. Ее роскошное облегающее серебристое платье с обнаженной спиной было признано одним из самых сексуальных.

ТОП-10 сексуальных образов Жизель Бюндхен pinterest

Впрочем, со временем даже такая женщина, как Жизель Бюндхен начинает постепенно примерять более взрослые, “зрелые” образы. Белоснежный лук, лишенный всяческих украшений, с роскошным кейпом - хрестоматийный стильный прием 41-летней топ-модели.

ТОП-10 сексуальных образов Жизель Бюндхен pinterest

И еще один идеально подобранный аутфит с Met gala авторства Жизель. В меру сексуальное декольте, перламутрово-розовая гамма оттенков, рукава-”крылья” и плиссировка - образ выглядит очень просто, но насколько же идеально он подчеркивает сдержанную красоту и бурную сексапильность девушки.

ТОП-10 сексуальных образов Жизель Бюндхен pinterest

Прозрачные материалы - не самый популярный фэшн-трюк Бюндхен среди богатого стилистического набора приемов. Однако, как оказывается, мало найдется фасонов, которые были бы не к лицу одной из самых популярных супермоделей 2000-х. Ноги на миллион нужно показывать всегда и везде, в чем ей и помогает лаконичный, но сексуальный белоснежный образ.

ТОП-10 сексуальных образов Жизель Бюндхен pinterest

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Как известно, атласный материал очень опасен, ведь он невольно подчеркивает каждую неидеальную черту фигуры девушки, которая осмелилась его примерить. Бледно-розовый ансамбль с невообразимыми плетениями и перфорациями на лифе в который раз демонстрирует, что тело топ-модели со стажем ничто абсолютно не способно испортить.

ТОП-10 сексуальных образов Жизель Бюндхен pinterest

Небанальное кружево, глубокое декольте и глубокий черный оттенок, приправленный тягучестью бархата - кажется, мы с вами определили ключевой аутфит нашей тематической подборки. Расплывающиеся по материи кратеры ажура подчеркивают хрупкость силуэта сегодняшней именинницы.

ТОП-10 сексуальных образов Жизель Бюндхен pinterest

Как и любая топ-модель на красных дорожках, Жизель Бюндхен не стесняется демонстрировать дары, которыми наградила ее природа. Роскошный рост, до сих пор удивительно стройная фигура, а еще неуловимая магия сексуальной притягательности. В Жизель влюблялись самые знаменитые плейбои, в числе которых и Леонардо ди Каприо. Впрочем, избранником супермодели оказался футболист и красавчик Том Брэди. Пара неоднократно признавалась самой влиятельной, а еще стабильной и невероятно горячей. Сексуальность у Жизель в крови, поэтому каждое ее появление на красной дорожке связано с безоговорочным успехом. А если она приходит на торжество под руку со своим идеальным супругом, то эффект оказывается просто ошеломительным.

Жизель Бюндхен и Том Брэди Pinterest

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