ТОП-5 главных ошибок в уходе за кожей с акне

Вы слишком часто очищаете кожу

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Первая и, наверное, самая распространенная ошибка - чрезмерное очищение. Кожа быстро вырабатывает себум, появляется жирный блеск, однако стремление поскорее все это смыть (да еще и по 5-6 раз в день) только усугубит ситуацию. Часто умывание в целом противопоказано для любого типа кожи: в процессе очищения мы травмируем защитный липидный барьер кожи, она становится сухой, а бактериям так намного легче проникнуть в поры и вызвать новые воспаления.

5 распространенных ошибок в уходе за кожей с акне pinterest.com

Вы отказываетесь от увлажнения

Отказ от увлажняющих средств только усугубит акне: обезвоженная кожа начнет вырабатывать все больше и больше себума, пытаясь защититься от сухости, а где много себума - там новые воспаления. Выбирайте увлажняющую косметику с легкими формулами и без комедогенных ингредиентов: отлично подойдут глицерин, водоросли и молочная кислота.

Вы используете скрабы

Даже самый мягкий скраб неизбежно травмирует кожу, нарушая ее естественный защитный барьер и делая ее более уязвимой для бактерий. Конечно, эксфолиация необходима любому типу кожи, просто в случае с акне лучше выбирать энзимную пудру, мягкие пилинги и лосьоны с кислотами, специально предназначенные для жирной кожи.

5 распространенных ошибок в уходе за кожей с акне pinterest.com

Вы используете средства со спиртом

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Казалось бы, спирт отлично обеззараживает и обезжиривает - идеальная находка для проблемной кожи. Но как и в случае с частым очищением, спирт, в первую очередь, будет агрессивно разрушать защитный барьер кожи, открывая путь бактериям. Косметику стоит выбирать только мягкую, без агрессивного воздействия и с маркировкой alcohol free.

Вы используете тканевое полотенце

Полотенце для лица, которое постоянно находится во влажной, теплой ванной комнате - идеальное жилище для бактерий. Используя тканевое полотенце для лица, вы возвращаете микробы на поверхность кожи после каждого умывания. Специалисты рекомендуют всем (а обладателям жирной кожи особенно) использовать одноразовые бумажные полотенца. И лучше, если вы будете хранить их в темном сухом шкафу, а не на полке в ванной.

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