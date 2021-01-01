Разбираемся, в чем причина.

6 советов для тех, у кого волосы быстро становятся жирными Pinterest

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Блестящие и объемные локоны - залог идеального образа. А если волосы выглядят неопрятными, лишенными жизни, то каким бы безупречным ни был ваш наряд, образ будет неминуемо испорчен. Если ваши волосы быстро становятся жирными, в первую очередь стоит выяснить причину подобного сбоя.

Самая распространенная проблема — слишком частое мытье головы. Волосы привыкают к такому режиму — и кожа начинает выделять больше кожного сала в качестве защитной реакции.

Еще одна частая причина — неправильно подобранный уход. Вероятнее всего, шампунь не подходит вашему типу кожи головы или же слишком жирный кондиционер оседает на волосах, из-за чего они выглядят слипшимися и грязными.

Наследственный фактор.

Болезни желудочно-кишечного тракта или гормональные сбои в организме. В этой ситуации стоит проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы.

6 советов для тех, у кого волосы быстро становятся жирными Pinterest

Что делать, чтобы волосы долго оставались чистыми

Определите свой тип кожи головы. Если у вас жирная кожа лица, вероятнее всего, тип кожи головы будет таким же. В этом случае ежедневное мытье головы не вредно, но важно подобрать для этого мягкий уход. Отучите себя от ежедневного мытья головы. Рекомендуется мыть голову раз в два дня. Первое время будет чувство дискомфорта, поэтому начать этот процесс лучше с выходных, когда никуда не нужно идти. Читай также: Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года Используйте сухой шампунь — он не только устранит жирность, но и придаст объем волосам. Если сухого шампуня нет, на помощь придет детская присыпка: нанесите средство на корни волос, а затем удалите излишки с помощью расчески. Чтобы присыпка была незаметна на темных волосах, смешайте ее с какао. Мойте голову водой комнатной температуры, а ополаскивайте прохладной — это разгладит чешуйки и сделает волосы более гладкими. Выпивайте не менее 2 л воды в день — правильный питьевой режим уменьшит салоотделение. Скрабируйте кожу головы — это очистит поры от загрязнений. Скраб можно приготовить в домашних условиях: к морской соли добавьте небольшое количество воды, нанесите на корни волос и аккуратно помассируйте. Массаж улучшает кровообращение и стимулирует рост волос. Наносите кондиционер и маску только на кончики. Эти продукты утяжеляют волосы, поэтому распределяйте их по длине, не затрагивая корни, и тщательно промывайте водой, чтобы удалить все остатки. Выбирайте шампунь и кондиционер с натуральными компонентами, без сульфатов и парабенов.

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