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6 советов для тех, у кого волосы быстро становятся жирными

Разбираемся, в чем причина.
6 советов для тех, у кого волосы быстро становятся жирными
6 советов для тех, у кого волосы быстро становятся жирными
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Блестящие и объемные локоны - залог идеального образа. А если волосы выглядят неопрятными, лишенными жизни, то каким бы безупречным ни был ваш наряд, образ будет неминуемо испорчен. Если ваши волосы быстро становятся жирными, в первую очередь стоит выяснить причину подобного сбоя. 

  • Самая распространенная проблема — слишком частое мытье головы. Волосы привыкают к такому режиму — и кожа начинает выделять больше кожного сала в качестве защитной реакции.
  • Еще одна частая причина — неправильно подобранный уход. Вероятнее всего, шампунь не подходит вашему типу кожи головы или же слишком жирный кондиционер оседает на волосах, из-за чего они выглядят слипшимися и грязными. 
  • Наследственный фактор. 
  • Болезни желудочно-кишечного тракта или гормональные сбои в организме. В этой ситуации стоит проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы. 

6 советов для тех, у кого волосы быстро становятся жирными
6 советов для тех, у кого волосы быстро становятся жирными
Pinterest

Что делать, чтобы волосы долго оставались чистыми

  1. Определите свой тип кожи головы. Если у вас жирная кожа лица, вероятнее всего, тип кожи головы будет таким же. В этом случае ежедневное мытье головы не вредно, но важно подобрать для этого мягкий уход.
  2. Отучите себя от ежедневного мытья головы. Рекомендуется мыть голову раз в два дня. Первое время будет чувство дискомфорта, поэтому начать этот процесс лучше с выходных, когда никуда не нужно идти. 

  3. Читай также: Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года

    Используйте сухой шампунь — он не только устранит жирность, но и придаст объем волосам. Если сухого шампуня нет, на помощь придет детская присыпка: нанесите средство на корни волос, а затем удалите излишки с помощью расчески. Чтобы присыпка была незаметна на темных волосах, смешайте ее с какао. 
  4. Мойте голову водой комнатной температуры, а ополаскивайте прохладной — это разгладит чешуйки и сделает волосы более гладкими. Выпивайте не менее 2 л воды в день — правильный питьевой режим уменьшит салоотделение. 
  5. Скрабируйте кожу головы — это очистит поры от загрязнений. Скраб можно приготовить в домашних условиях: к морской соли добавьте небольшое количество воды, нанесите на корни волос и аккуратно помассируйте. Массаж улучшает кровообращение и стимулирует рост волос. 
  6. Наносите кондиционер и маску только на кончики. Эти продукты утяжеляют волосы, поэтому распределяйте их по длине, не затрагивая корни, и тщательно промывайте водой, чтобы удалить все остатки. Выбирайте шампунь и кондиционер с натуральными компонентами, без сульфатов и парабенов. 

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Источник: ivоna bigmir)net

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