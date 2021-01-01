Ivona рассказывает о полезных свойствах пантенола в косметике.

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Пантенол - знакомое каждому средство, эффективно справляющееся с солнечными ожогами и разного рода повреждениями на коже, однако его косметические свойства на этом не заканчиваются. Пантенол (он же провитамин B5) - водорастворимый провитамин группы В, заслужил среди косметологов репутацию надежного восстанавливающего, увлажняющего компонента. Секрет пантенола прост: при его окислении в организме начинает вырабатываться пантотеновая кислота, то есть сам витамин В5, который необходим для красоты и молодости кожи, ногтей и волос.

Универсальное средство: что важно знать о пантеноле в косметике Pinterest.com

Пантенол - отличное увлажняющее средство. Он обладает гигроскопичностью (способностью поглощать влагу из воздуха) и высокой проницаемостью, что позволяет ему проникать в глубокие слои кожи, «уводя» за собой молекулы воды. В результате кожа становится более увлажненной, сияющей, на ней пропадает шелушение и раздражение. Увлажняющие средства с пантенолом отлично подходят как для сухой, так и для жирной кожи, поскольку он не забивает поры и не стимулирует выработку излишнего кожного себума.

Универсальное средство: что важно знать о пантеноле в косметике Pinterest.com

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Еще одно замечательное свойство пантенола - заживляющее. Оно как раз и принесло ему славу в кругах потребителей. Мягкие средства с пантенолом отлично справляются с солнечными и тепловыми ожогами, ссадинами, царапинами и любыми другими нарушениями целостности кожных покровов. Пантотеновая кислота - один из главных катализаторов процессов восстановления, она необходима для синтеза коэнзима А - важнейшего энергетического фермента, участвующего во всех процессах регенерации в нашем организме.

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