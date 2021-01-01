Ответ довольно-таки прост.

4 причины, почему мы обгораем даже с солнцезащитным кремом Pinterest.com

Вы используете недостаточно средства

Читай также: 5 ошибок в уходе за кожей, которые ускоряют процессы старения

Экономия крема с SPF может привести к печальному результату. Стоит тщательно наносить средство на все открытые участки тела и не забывать постоянно его обновлять. Помните, что бьюти-продукт смывается не только водой, но и потом, поэтому, если вы просто бегаете в залитом солнцем парке и при этом интенсивно потеете, крем нужно обновлять так же часто, как и на пляже.

4 причины, почему мы обгораем даже с солнцезащитным кремом Pinterest.com

Вы выбираете неправильную защиту

Для чувствительной и нежной кожи, которая быстро обгорает, требуется надежное и сильное средство минимум с SPF 30. Склонная к появлению преждевременных морщин кожа лица требует более плотной защиты от УФ-воздействия с SPF 50.

4 причины, почему мы обгораем даже с солнцезащитным кремом Pinterest.com

Вы подбираете продукт без защиты от UVA-лучей

Читай также: Фотостарение кожи: все, что нужно знать об этом

UVA-лучи доходят до поверхности земли круглый год и даже проникают сквозь тучи. Они составляют 95% от всего ультрафиолета. В отличие от UVB-лучей они воздействуют безболезненно, однако проникают очень глубоко в кожу и достигают клеток дермы. UVB-лучи составляют 5% от всего ультрафиолета, который доходит до поверхности земли. Именно благодаря UVB-лучам люди загорают. Но вред наносят оба типа лучей, поэтому важно выбирать средство с указанием защиты от UVA- и UVB-лучей.

4 причины, почему мы обгораем даже с солнцезащитным кремом Pinterest.com

Вы наносите крем с SPF-защитой перед выходом

Солнцезащитному средству требуется 15-30 минут, чтобы проникнуть в кожу, поэтому его нужно наносить заранее. В противном случае при встрече с палящим солнцем ваша кожа не будет защищена полностью.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.