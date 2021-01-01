Чем фотостарение отличается от хроностарения, и как избежать преждевременного появления морщин.

Фотостарение кожи: все, что нужно знать об этом pinterest.com

Что такое фотостарение

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Фотостарение - это процесс изменения состояния и структуры кожи, вызванный регулярным воздействием солнечных лучей. По-другому он еще называется гелиодерматит, актинический дерматит или преждевременное старение кожи. Не стоит путать фотостарение с естественным возрастным увяданием кожи, вызванным гормональными изменениями в организме. Безусловно, эти два процесса могут идти параллельно, однако они все же имеют разные симптомы, признаки и причины, а значит, и лечит их необходимо по-разному.

Причины и последствия фотостарения

Сегодня дерматологи и косметологи всего мира отмечают различия в процессах хроно- и фотостарения кожи, выделяя различные причины, симптомы и последствия изменений. Возрастное старение кожи в меньшей степени зависит от внешних факторов и в большей от генетический предрасположенности и гормональных процессов, происходящих в организме. Фотостарение же, наоборот, считается особым видом повреждения кожных покровов и не обуславливается внутренними процессами организма.

Основная причина подобных изменений - чрезмерное воздействие солнечных лучей на кожу и как следствие нарушение процесса обновления эпидермиса. Изнашивание клеточных структур в результате воздействия вредных факторов, в данном случае УФ-излучения, проявляется в потере тонуса, сухости, вялости и дряблости кожи, появлении морщин и пигментных пятен.

Стоит пояснить, что вред наносит именно чрезмерное воздействие УФ-излучения на нашу кожу и пренебрежение средствами защиты. Особенно хорошо это становится понятно при сравнении открытых и недоступных для солнца участков кожи. В малых же дозах солнце необходимо нашему организму для укрепления иммунной системы, синтеза витамина D и серотонина.

Фотостарение кожи: все, что нужно знать об этом pinterest.com

Как происходит фотостарение

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Сегодня фотостарение принято классифицировать по шкале Глогау, различающей четыре стадии увядания кожи в зависимости от возраста и проявившихся признаков. Согласно этой классификации наша кожа постепенно проходит все этапы изменений и в зависимости от состояния необходимо назначать соответствующее лечение.

Отсутствие морщин. Преждевременное фотостарение проявляется легкой пигментацией, отсутствием видимых глубоких морщин и отсутствием кератоза. Возраст от 20 до 35 лет. Фотостарение средней степени выраженности, проявляющееся формирование мимических морщин вокруг рта и глаз. Происходят выраженные изменения в пигментации кожи. Наблюдается в возрасте от 35 до 50 лет. Выраженное фотостарение, характеризуется обилием морщин, видимых даже в состоянии покоя, наличием явных симптомов телеангиэктазии, а также дисхромии. Традиционно проявляется в возрасте старше 50 лет. Фотостарение крайней степени выраженности наблюдается в возрасте от 60 до 80 лет. Кожа становится желто-серого цвета, выраженные морщины появляются на всей поверхности кожи, возможно наличие предзлокачественных изменений кожного покрова.

Фотостарение кожи: все, что нужно знать об этом Pinterest.com

Как защитить кожу от фотостарения

Сохранить молодость и привлекательность кожи - задача не из легких. Однако замедлить фотостарение все-таки можно. Достаточно не забывать пользоваться солнцезащитными средствами и не пренебрегать ими не только на курорте, но и в городе. Не забывайте, что УФ-излучение приходит к нам не только с прямыми солнечными лучами в жаркий летний полдень. Ультрафиолет поступает на землю круглосуточно, он может отражаться от различных поверхностей, проходить сквозь облака, тучи, воду и даже легкую одежду, поэтому так важно пользоваться средствами с защитой круглый год и вне зависимости от погодных условий.

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