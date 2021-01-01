Как быстро избавиться от загара, если результат пребывания на солнце разочаровал?

Как можно избавиться от загара: простые способы Pinterest

На помощь в деле осветления кожи приходят ТОП-5 самых эффективных продуктов:

Кисломолочные продукты (кефир, сметана, простокваша). Петрушка (сок). Лимон (сок). Белая глина. Картофель.

Все эти продукты содержат отбеливающие кожу частицы – органические кислоты, которые бережно и без вреда обесцвечивают пигмент, делая кожу светлее.

Как можно избавиться от загара с помощью кисломолочных продуктов?

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Вылить кефир, сметану или простоквашу в миску и широкой косметической кисточкой аккуратно нанести на кожу лица и тела, оставить до полного высыхания, смыть прохладной водой. Повторять такую процедуру следует каждый вечер перед сном. После можно воспользоваться любым отбеливающим кремом.

Как можно избавиться от загара: простые способы Pinterest

Из свежей петрушки готовят отвар, заваривая столовую ложку травы стаканом кипятка. Когда отвар остынет, его наносят ватным диском на нужные участки и не смывают. Эффективен и сок из свежей петрушки, которую добавляют в белую глину в качестве средства для разведения сухого порошка.

Как можно быстро избавиться от загара, используя лимон?

Сок разводят наполовину с водой и опрыскивают кожу из пульверизатора. Средство можно не смывать. Осторожно, возможна аллергия!

Как можно избавиться от загара: простые способы Pinterest

Из свежего картофеля делают пюре и накладывают его на неудачно загоревшие участки, оставляют, пока слой не подсохнет. Можно ограничиться лишь накладыванием тонких долек овоща на кожу.

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