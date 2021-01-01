Как можно избавиться от загара: простые способы
На помощь в деле осветления кожи приходят ТОП-5 самых эффективных продуктов:
- Кисломолочные продукты (кефир, сметана, простокваша).
- Петрушка (сок).
- Лимон (сок).
- Белая глина.
- Картофель.
Все эти продукты содержат отбеливающие кожу частицы – органические кислоты, которые бережно и без вреда обесцвечивают пигмент, делая кожу светлее.
Как можно избавиться от загара с помощью кисломолочных продуктов?
Читай также: Татуаж бровей: 3 главные причины его никогда не делать
Вылить кефир, сметану или простоквашу в миску и широкой косметической кисточкой аккуратно нанести на кожу лица и тела, оставить до полного высыхания, смыть прохладной водой. Повторять такую процедуру следует каждый вечер перед сном. После можно воспользоваться любым отбеливающим кремом.
Из свежей петрушки готовят отвар, заваривая столовую ложку травы стаканом кипятка. Когда отвар остынет, его наносят ватным диском на нужные участки и не смывают. Эффективен и сок из свежей петрушки, которую добавляют в белую глину в качестве средства для разведения сухого порошка.
Как можно быстро избавиться от загара, используя лимон?
Сок разводят наполовину с водой и опрыскивают кожу из пульверизатора. Средство можно не смывать. Осторожно, возможна аллергия!
Из свежего картофеля делают пюре и накладывают его на неудачно загоревшие участки, оставляют, пока слой не подсохнет. Можно ограничиться лишь накладыванием тонких долек овоща на кожу.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Как надолго сохранить загар: 7 практичных советов и 3 рецепта
- Почему трескаются пятки: причины и способы лечения
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.